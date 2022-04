La musica per la giornata della Terra

La Giornata della Terra è anche una grande giornata della musica. Quasi cento artisti pubblicano su Bandcamp (#EarthPercentEarthDay) nuove musiche e nuove canzoni per sostenere la battaglia ambientalistica e raccogliere fondi, distribuiti a diverse organizzazioni che lavorano in prima linea per combattere la crisi climatica.

Tra questi c'è, come accade da molto tempo e per molte battaglie politiche e sociali, Brian Eno che firma un brano, insieme a Michael Stipe (ex cantante dei R.E.M.) intitolato 'Future If Future'. "Il capitalismo non ha capito niente -la sua denuncia- dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare" spiega al Guardian. Notevole il contributo green anche dei Coldplay, il cui tour 'Music of the Spheres' propone attività e iniziative sostenibili: come una pista da ballo cinetica che raccoglie l'energia prodotta dal pubblico, o un'app che consiglia al pubblico come raggiungere i luoghi dei concerti in modo meno impattante. Ma anche riducendo del 50% le emissioni del tour, rispetto a quanto fatto in precedenza.

(Foto Getty Images)