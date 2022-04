Annie Lennox ricorda i suoi video più belli

Nel corso della sua lunga, eccezionale carriera Annie Lennox ci ha regalato grandi emozioni e canzoni bellissime. Impossibile dimenticarle. Ed è impossibile farlo anche per Annie, che su Instagram sta raccontando alcuni ricordi e tante curiosità su alcuni dei suoi video più amati.

Annie parla per esempio di "Walking on Broken Glass" (tratto dall'album "Diva"), diretto da Sophie Muller. Nela clip recitano anche Hugh Laurie e John Malkovich. Annie ricorda che fu girato in club londinese "chiamato Home House... che anni fa era in condizioni pessime. Perfetto per girare un video. Aveva ancora grandi stanze con alti soffitti e scale meravigliosamente curve, sulle pareti era ancora attaccata una carta da parati che era sopravvissuta a due guerre mondiali. L'atmosfera era satura di elegante malinconia. In due giorni il set fu preparato e illuminato... Hugh Laurie era davvero divertente, un comico nato. E quando seppi che John Malkovitch aveva accettato di recitare siamo tutti rimasti scioccati e in soggezione... (La parte migliore fu improvvisata, quando camminavo carponi sul pavimento...). Anni dopo mi sono sposato nello stesso palazzo..."

L'artista ricorda anche la canzone scritta per il Dracula di Francis Ford Coppola, "Love Song For A Vampire": "Ho sempre amato i film di Coppola ed ero davvero emozionata all'idea, così mi sono immersa nella cultura dei vampiri, ho letto Vampire Chronicles di Anne Rice per ispirarmi. La canzone nacque facilmente e poi fu registrata. Fu anche pubblicata prima ancora che io potessi vedere il film... Finalmente arrivò una cassetta e fui in grado di vedere la pellicola per intero. La performance di Gary Oldman era assolutamente straordinaria... Sophie (Muller, la regista della clip, n.d.r.) aveva girato del tutto separatamente la mia performance, il che era rischioso, ma per fortuna alla fine ha funzionato...".

(foto Getty Images)