Ed Sheeran mostra le prime immagini del suo video girato in Ucraina

Ed Sheeran ha annunciato l'uscita di una nuova canzone, in collaborazione con il rapper Lil BabyIl brano si intitola "2 Step (Remix)" ed è in uscita il 22 aprile.

Non è la prima volta che Sheeran collabora con un rapper. nel corso della sua carriera l'artista ha infatti lavorato con Eminem (in "River") e con Chance The Rapper, PnB Rock, Cardi B, Travis Scott, 50 Cent, Meek Mill, Young Thug, A Boogie Wit Da Hoodie.

Il video per "2 Step (Remix)" è stato girato in Ucraina prima dello scoppio della guerra ed Ed lo ha presentato su Instagram con queste parole: "Abbiamo realizzato il il video di 2 Step l'anno scorso a Kiev e, sebbene fosse la mia prima volta lì, ho immediatamente amato la gente e il posto. Non c'era nessun segno dell'orrore che stava per arrivare e il mio cuore va a tutti laggiù. Il ricavato dello streaming su YoyTube sarà donato a DEC’s Ukraine appeal".

(foto Getty Images)