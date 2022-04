Patty Pravo e quella terribile lite con i Pink Floyd

Mai avremmo immaginato che una grande signora della canzone italiane e una band celebre in tutto il mondo avessero una lite...E invece è davvero accaduto e il fatto ha avuto come protagonisti Patty Pravo e i Pink Floyd.

A parlarne ultimamente è stato il sito Rockonline, che ha ricordato come nel 1968 i Pink Floyd vennero a Roma per esibirsi in un locale leggendario della Città Eterna, il Piper. Qui era di casa Patty Pravo, già celebre nel nostro paese. I Pink Floyd invece erano agli inizi della carriera. Ed ecco cosa accadde, raccontato direttamente da Patty Pravo nella sua autobiografia "La cambio io la vita che", del 2017.

"Eravamo sotto Pasqua, se non sbaglio", ricorda la Pravo. "L'anno, sempre il '68. In cartellone per due sere c'era questo gruppo arrivato da Londra, dove iniziava a farsi un nome, mentre da noi era noto solo a chi seguiva la musica più sperimentale. Di certo io non li conoscevo, e nemmeno Beppe Farnetti, il deejay del club. Insieme io e Beppe avevamo inventato un effetto psichedelico di luci da proiettare sui muri del locale durante concerti o serate di ballo, e lo stavamo provando. Non ricordo nel dettaglio come funzionasse, solo che c'erano dei vetrini con dentro un liquido oleoso e colorato che veniva inserito nei proiettori. Con il calore della luce il liquido si muoveva, producendo un caleidoscopio di colori, un viaggio lisergico che avrebbe fatto uscire di testa tutti quanti, ne eravamo certi".

Ed ecco il fattaccio: "A un certo punto, verso metà pomeriggio, il gruppo londinese arriva per provare gli strumenti e allestire il palco. Si guardano un po' intorno, li vedo parlottare, poi uno di loro si avvicina tutto serio. 'Non potete usare quelle luci', dice in inglese, con un tono supponente. 'E perché?', rispondo io. 'Le abbiamo inventate prima noi, abbiamo l'esclusiva'. 'Ma che dici?'. 'Ci avete copiato'. Andai su tutte le furie. Come osava quel tizio dire che gli avevamo rubato l'idea? Io non l'avevo mai visto dal vivo, quel gruppo. I Pink Floyd. Poi lui capì che avevamo semplicemente avuto la stessa pensata, nessun furto di idee. Alla fine facemmo pace e finì tutto lì. Mi tese la mano e finalmente si presentò: 'Piacere, Roger Waters'."



Tutto finì bene: "Ci siamo frequentati un po' nei locali, ridendo del ricordo di quel primo incontro al Piper, e ho finito per comprargli l'impianto: a loro non serviva più, secondo me era una vera bomba e abbiamo fatto l'affare".

(Foto Getty Images)