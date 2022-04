Britney Spears annuncia che sarà di nuovo madre

Britney Spears di nuovo mamma: è in arrivo il terzo figlio della popstar quarantenne, sei mesi dopo che un giudice ha posto fine alla tutela legale del padre Jamie. E' stata la cantante ad annunciare la lieta notizia sui social, condividendo anche le difficoltà avute nelle precedenti gravidanze (da cui sono nati i due figli più grandi, Sean e Jayden, che hanno oggi 16 e 15 anni). Britney ha scritto: "È dura perché ho sofferto di depressione perinatale, cosa orribile. Allora le donne non ne parlavano molto, qualcuno considera pericolosa una donna che si lamenta se ha dentro di sé un bambino, ma oggi le donne ne parlano tutti i giorni. Grazie a Dio non dobbiamo più tenerlo come un segreto e questa volta farò yoga tutti i giorni".

Il papà è il fidanzato Sam Asghari, personal trainer, che nel post Britney definisce suo marito, il che a tanti ha fatto pensare a un matrimonio celebrato in gran segreto. Anche se poi la coppia è stata vista di recente da Donatella Versace per la prova dell'abito. Non solo, la stilista dovrebbe accompagnare la cantante all'altare. Anche il 28enne di origine iraniana, al quale la popstar è legata da sei anni conferma: "La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto". Dichiarazione d'amore, accompagnata dal disegno di un leone e una leonessa insieme al loro cucciolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sam Asghari (@samasghari)

Da tempo la cantante voleva un altro bambino. Lo aveva urlato al mondo in tutti i modi possibili. Anche al giudice di Los Angeles che gestiva la sua causa per far cessare la tutela legale, dopo il crollo mentale nel 2008. In effetti, era stato uno dei passaggi più scioccanti della sua deposizione. Quando, tra le lacrime, aveva raccontato che le era stata impiantata, con l’inganno, una spirale perché non potesse rimanere incinta. Non poteva nemmeno andare da un medico a farsela togliere perché chi la controllava, "il management", lo chiama lei, non voleva. Poi, sei mesi fa, dopo 13 anni, il tribunale ha revocato la custodia legale che assoggettava al padre Jamie ogni azione e spesa della 'principessa del pop'. Di questa neonata libertà Britney ha fatto subito tesoro firmando un contratto da 15 milioni di dollari con la casa editrice Simon & Schuster per un libro rivelazione sulla sua vita. Il suo messaggio sui social, però, ha lasciato inizialmente i fan molto confusi: "ho perso molto peso prima del mio viaggio a Maui, solo per riprenderlo. Mi sono chiesta: cavoli, cosa è successo al mio stomaco? Mio marito diceva: sei incinta di cibo, sciocchina. Così ho fatto un test di gravidanza e avrò un bambino. 4 giorni dopo ero un po’ più incinta di cibo. Sta crescendo. Se ce ne sono due potrei perdere la testa".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

(Foto Getty Images)