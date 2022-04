Annie Lennox, Julian Lennon, U2: le più belle canzoni per l'Ucraina

Sono davvero numerose le celebrità che hanno aderito all'iniziativa "Stand Up For Ukraine", per manifestare il proprio sostegno alla popolazione ucraina e lanciare un appello di pace. Alcune hanno eseguito una canzone, come Annie Lennox, che ha emozionato nel profondo con una meravigliosa versione di "Here Comes The Rain Again"

Anche Jon Bon Jovi ha pubblicato un video dedicato al sostegno alla popolazione ucraina.

Julian Lennon ha interpretato una delle più celebri canzoni del padre John, "Imagine".

L'appello è stato accolto anche dagli U2

(Foto Getty Images)