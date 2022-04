Madonna canta Elton John con il figlio David Banda: il video

Molti musicisti di tutto il mondo hanno aderito a #StandUpForUkraine, l’iniziativa organizzata da Global Citizen, in collaborazione con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, per aiutare i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, ma anche da altri conflitti, come quelli in atto in Yemen e Siria.

"Invito tutti: musicisti, attori, atleti, imprenditori, politici, chiunque voglia unirsi a questo movimento, e aiutarci", il primo video-appello del presidente ucraino Zelensky, seguito dall'esortazione di von der Leyen: "Il popolo ucraino merita la solidarietà dei cittadini e dei governi di tutto il mondo. Insieme, possiamo garantirgli una casa e portare un po' di luce in questo momento così difficile".

Tra le star che non hanno fatto mancare il loro sostegno anche Madonna, pubblicando sul suo profilo Instagram ufficiale un video che la vede al pianoforte interpretare "Your Song" di Elton John insieme al figlio adottivo David Banda, originario del Malawi. Raccogliendo l'invito del leader ucraino ai Grammy, "la musica fa incontrare le persone", la popstar 63enne, ha introdotto il suo contributo spiegando: "vorremmo offrirvi in dono questa canzone, una delle nostre canzoni preferite, nella speranza di poter ispirare le persone di tutto il mondo, ad alzarsi in piedi e sostenere il popolo ucraino".

I partecipanti devono solo girare un breve video di sostegno all’Ucraina e utilizzare l’hashtag #StandUpForUkraine. La lista è gigantesca: ci sono The Weeknd, Alanis Morissette, Annie Lennox, Arlo Parks, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Carole King, Celine Dion, Chris Rock, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Elton John, Finneas, Green Day, Hugh Jackman, Jon Batiste, Jon Bon Jovi, Julian Lennon, Kacey Musgraves, Katy Perry, Leon Bridges, Madonna, Måneskin, Metallica, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Rufus Wainwright, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Tame Impala, U2, Zucchero e molti altri.

Il denaro raccolto verrà devoluto a vari gruppi delle Nazioni Unite come Education Cannot Wait, la World Health Organization, UN Women.

(foto Getty Images)