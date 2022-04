Se Noel Gallagher critica Harry Styles

"Non provate a dirmi che Harry Styles sta seduto da qualche parte a scrivere una canzone. Per sua fortuna sarà circondato da un sacco di ragazze". Firmato Noel Gallagher. Ok, il fondatore e autore di quasi tutte le canzoni degli Oasis non le ha mai mandate a dire, quindi non c'è da stupirsi troppo di queste dichiarazioni rilasciate al Daily Star.

E rilancia: "Di sicuro non è seduto da qualche parte a scrivere con la chitarra, quelli che sono usciti da ‘X Factor’ non hanno niente a che vedere con la musica. Vi assicuro che Harry Styles non ha una chitarra acustica, non sta cercando di scrivere un bridge o una variazione per un pezzo". Niente di nuovo sotto il sole, sia chiaro: nel 2017 disse che il suo gatto avrebbe scritto in 10 minuti "Sign of the Times", altro brano dell'ex One Direction.

E nella battaglia sull'aspetto autorale l'irascibile Noel trova come inusuale alleato Damon Albarn, che tempo fa in una intervista al Los Angeles Times aveva detto che Taylor Swift non scriverebbe i suoi pezzi. Il giornalista aveva però sottolineato che la pop star risulta infatti co-autrice di tutti i suoi brani, così come Harry Styles. Il leader dei Blur aveva tagliato corto: "Non conta. Essere co-autori è diverso dall’essere autori. Non lo dico con disprezzo, ma c’è una bella differenza fra un songwriter che scrive da solo e uno che scrive con altri. Non significa che il risultato possa essere parimenti buono. Voglio dire, Ella Fitzgerald non ha scritto una canzone in vita sua".