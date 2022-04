Madonna: ecco come sono adesso le figlie Estere e Stella

Dopo le polemiche roventi per uno dei suoi ultimi video pubblicati sui social, Madonna ha postato una clip molto serena e familiare, che la vede insieme a due delle figlie della sua numerosa tribù, le piccole Estere e Stella.

Piccole ormai per modo di dire, perché le due ragazzine stanno davvero crescendo, anche se amano ancora ascoltare le favole lette dalla mamma sul lettone, come dimostra proprio il video. Immagini che non dovrebbero affatto scioccare i fan, come invece è accaduto con la clip in cui Madonna annunciava il remix della sua hit "Frozen". Troppa chirurgia plastica, hanno commentato i fan. L'artista in effetti sembrava davvero irriconoscibile, tra occhi a fessura, labbra esageratamente gonfie e pelle tirata e lucidissima.

