Lady Gaga e Lenny Kravitz: ecco cosa fanno le celebrità quando si spengono i riflettori e la festa finisce

La cerimonia dei Grammy si è conclusa, con la vittoria di Jon Batiste, Silk Sonic, Olivia Rodrigo, Foo Fighters. Ci sono state emozioni, sorprese, grandi esibizioni (da Lenny Kravitz a John Legend), delusioni e applausi.

Naturalmente, sorrisi, danze, discorsi di ringraziamento, gag e momenti da ricordare. Ma, una volta spente le luci, una volta ultimate le feste dopo la premiazione, cosa accade? Quando, a riflettori oscurati, le celebrità vanno finalmente in hotel e restano sole con se stesse?

Alcune si fanno pensierose, riflessive. Come Lady Gaga, che ha vinto il Grammy per l'album con Tony Bennett "Love for Sale" (Best Traditional Pop Vocal Album) ed è tornata con la memoria al suo primo Grammy, in un misto di nostalgia, commozione e gratitudine.

Altre si ricaricano con del sano relax. Come Lenny Kravitz, che ha regalato ai Grammy una versione entusiasmante della sua "Are You Gonna Go My Way" e ha deciso poi di riposarsi in piscina, godendo delle bellezze di Las Vegas.

C'è chi come Dua Lipa si è gustato una deliziosa cenetta.

E chi, come Bruno Mars, è ancora soddisfatto, oltre che del Grammy (miglior canzone e il Best Record of the Year con "Leave the Door Open" dei Silk SOnic. ), del suo impeccabile abito creato appositamente da Giorgio Armani.

