Rihanna vince la timidezza. E forse rivela anche quando nascerà il suo bebè

Ha davvero dell'incredibile, ma Rihanna è un po' timida. Non lo si sarebbe mai detto, a giudicare dalla grinta con cui l'artista ha sempre affrontato ogni cosa: la vita, la musica, gli show e i red carpet...

E invece... e invece anche Rihanna aveva le sue ritrosie, le sue insicurezze. Per esempio? Per esempio il red carpet. Lo ha confessato adesso lei stessa. "Se avevo la pancia un po’ gonfia, correvo subito a camuffarla perché non mi sentivo a mio agio", ha infatti rivelato "Oggi voglio mostrarmi, non nascondermi". E infatti Rihanna si mostra, eccome (e non che prima stesse in un angolo, a dirla tutta): da quando ha scoperto che sarà madre, Rihanna è davvero orgogliosa e sicura di sé e non fa nulla per nascondere il suo avanzato stato di gravidanza.

Si susseguono infatti gli scatti in cui Rihanna mostra con orgoglio proprio il pancione, grazie ad outfit alquanto audaci. Come quest'ultimo, ornato anche da piume, con cui l'artista si è recata a cena da Giorgio Baldi, celebre ristorante di Santa Monica.

Intanto, il gossip impazza: è stato infatti notato il nuovo braccialetto della cantante, dono del compagno A$ap Rocky. Un gingillo del valore di 52mila dollari, creato dalla designer Annoushka Ducas. E qui ci sarebbe lo scoop. Il magazine People ha intervistato la Ducas, che ha rivelato come ogni ciondolo del bracciale sia stato scelto da A$ap Rocky per un motivo preciso: il tulipano (nuova vita), un trifoglio (fortuna), una bussola (la direzione) e un medaglione con uno smeraldo, gemma del mese di maggio. Secondo molti, sarebbe il segno che il bebè verrà al mondo a maggio. Non ci resta che aspettare...

(Foto Getty Images)