Michael Bublé in lacrime per la notizia più bella: il figlio è completamente guarito!

E' davvero questa la notizia più bella per Michael Bublé. L'artista ha annunciato infatti che il figlio Noah è finalmente guarito dalla gravissima malattia che lo aveva colpito.

Dopo 5 anni di dura battaglia contro il cancro al fegato che aveva di cui soffriva Noah, al momento della diagnosi di appena 3 anni, è arrivato il lieto fine. Lo ha annunciato in lacrime Bublé durante la conferenza stampa per il lancio del nuovo album "Higher".

"Questa non è tristezza. È felicità per l’amore che ho ricevuto", ha dichiarato l'artista "Quando è uscito 'Love' nel 2018 non ero ancora pronto, ero un sopravvissuto, avevo subìto il colpo. Mia moglie mi ha preso e mi ha salvato. Ho capito che non sono speciale e che nella vita tutti passiamo da momenti duri e di sofferenza... Sono cose che o ti distruggono o ti costruiscono, ma per certo ti definiscono. Ora sono un uomo riconoscente e felice".

Per stare accanto a Noah e alla famiglia, Bublè aveva anche accantonato la sua carriera. Adesso, finalmente, Noah è completamente guarito. Una grande, immensa gioia per papà Michael, mamma Luisana e i fratellini Elias e Vida Amber Betty. E la famiglia sta per ingrandirsi. è in arrivo infatti il quarto figlio.

