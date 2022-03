Elton John lanciò arance contro Bob Dylan: incredibile, ma vero!

E' accaduto davvero: anche se, a raccontarlo, sembra folle: Elton John lanciò arance contro Bob Dylan. Ma quando? E perché?

A rivelarlo è Elton John in persona, evidentemente alquanto divertito dalla storia. Nella sua autobiografia, intitolata "Me" e pubblicata nel 2019, Elton racconta il buffo episodio che lo vide protagonista insieme al premio Nobel per la Letteratura Dylan e a qualche chilo di agrumi.

Racconta Elton di aver invitato una volta a cena Bob Dylan e Simon & Garfunkel. Nel dopocena, niente eccessi da celebri rockstar, ma un apparentemente innocuo e un po' senile gioco delle sciarade. Che, con grande disappunto di Elton, era davvero fiacco, come ricorda amareggiato: "Erano delle schiappe. La cosa migliore che possa dire di Simon e Garfunkel è che erano più bravi di Bob Dylan... Uno dei più grandi parolieri del mondo, il più grande letterato nella storia della musica rock, e non riusciva a dirti se una parola aveva una o due sillabe o con cosa faceva rima!”. Ed ecco perché Elton, arrabbiato, iniziò a tirare arance contro Dylan: per manifestargli tutto il suo disappunto.

Va detto che Elton forse non se ne rese conto: scoprì il suo misfatto il giorno dopo, quando un altro amico presente alla cena gli telefonò: “così fui informato la mattina dopo, da un ridacchiante Toni King. Non proprio il genere di telefonata che vuoi ricevere mentre sei alle prese con i postumi di una sbornia. 'Buongiorno, tesoro, ti ricordi di aver lanciato arance addosso a Bob Dylan la scorsa sera?’ Oddio”.

Elton John ha anche raccontato una seconda volta questa divertente storia, nel 2020, durante un'intervista con Howard Stern, ma alcuni dettagli sono diversi: “Una volta ero a Los Angeles e fui invitato a casa di Neil Diamond per un drink tranquillo e per giocare a sciarada. Bob Dylan era nella mia squadra e io ero molto competitivo... Eravamo lì e Bob, il più grande paroliere - capace di mettere insieme tre parole come nessun altro - non sapeva se una parola avesse due sillabe o con cosa facesse rima. Ero demoralizzato perché stavamo perdendo. E a quanto pare, ho iniziato a lanciargli delle arance”.

Comunque siano andate le cose, il lancio delle arance pare davvero confermato...

(foto Getty Images)