Phil Collins lascia per sempre la musica: i commoventi messaggi dei figli

Phil Collins ha da poco annunciato il suo addio definitivo alla musica, per problemi di salute, e i figli Lily e Nic hanno pubblicato sui social dei messaggi ricchi di affetto per il loro celebre papà.

Lily Collins, ben nota come attrice (tra i suoi ultimi impegni, la fortunata serie "Emily in Paris") ha scritto sui suoi social. “Questa serata segna la fine di un’era. Aver assistito a questo ultimo spettacolo è stato davvero il ricordo di una vita e un evento che porterò nel mio cuore per sempre. Dire che sono infinitamente grata non renderebbe comunque giustizia. Tanto amore è stato lasciato su quel palco e una quantità ancora più grande condivisa tra un pubblico che non voleva che finisse. Grazie ai Genesis per i ricordi, grazie a papà per essere stato una tale ispirazione e grazie a Nic per avermi reso la sorella più orgogliosa che ci sia. Cinquant’anni di canzoni dopo, ci saranno ancora nuove generazioni in più pronte a festeggiarvi, anche molto dopo che questo tour sarà finito”.

Nic Collins, che è anche un valente musicista e segue papà Phil in tour, suonando proprio la batteria, ha scritto: "Grazie per l'ispirazione, la guida e l'amore senza fine. Aver condiviso questo con voi è stato davvero meraviglioso”.

Lily è nata dal matrimonio di Phil con l’attrice e antiquaria Jill Tavelman; Nic dalle nozze con Orianne Cevey.

(Foto Getty Images)