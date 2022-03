Phil Collins da' il suo addio alla musica

Phil Collins ha dato il suo addio definitivo alla musica. La star ha dato l'annuncio proprio durante l’ultima data del The Last Domino? Tour, alla O2 Arena di Londra.

Così quello di sabato, 27 marzo, alla O2 Arena di Londra, insieme ai Genesis, è stato il suo ultimo concerto. Phil Collins, lo ha lasciato intuire dicendo addio ai suoi fan e ironizzando: "ora dovrò trovare un vero lavoro". La leggenda della musica, 71 anni, non riesce più a suonare dopo gli interventi chirurgici alla schiena: "ho otto viti, che mi hanno lasciato il piede insensibile", ha rivelato. Il gruppo, oltre a Phil, il tastierista Tony Banks e il chitarrista-bassista Mike Rutherford, aveva annunciato la réunion per il tour The Last Domino?, dopo 14 anni di assenza dai live, ma l'anno scorso, ha cancellato diverse date, causa pandemia. Durante la tournée, Collins, apparso debole e affaticato, si è esibito stando seduto, non è riuscito neppure a usare il bastone per camminare. "Non faccio niente", aveva spiegato qualche tempo fa al Guardian, "non mi alleno a cantare a casa, per niente. Le prove sono la pratica. La mia salute cambia le cose, fare lo spettacolo seduto, cambia le cose". In un'intervista alla Bbc aveva raccontato le sue frustrazioni e un sogno, esibirsi con il figlio Nicholas: "Mi piacerebbe suonare con lui sul palco, ma riesco a malapena a tenere una bacchetta in mano", aveva confessato.

I problemi di salute di Phil Collins risalgono almeno al 2009, quando il musicista ha subito uno schiacciamento delle vertebre a causa della posizione in cui suonava la batteria: di qui, una prima operazione, seguita da un' altra nel 2015, che gli hanno causato lesioni ai nervi. A peggiorare il quadro clinico: problemi di: diabete, pancreatite acuta, una brutta caduta nel 2017 in cui batté la testa e che lo costrinse a sospendere il Not Dead Yet Live Tour.

Phil Collins ha così annunciato: “Questo è stato l’ultimo concerto dei Genesis. Adesso dovrò trovarmi un vero lavoro”.

From tonight’s final #Genesis show in London (from left): #PeterGabriel, #PhilCollins, and Richard McPhail (long time friend and tour manager in the ‘70s). If you’ve not read Richard’s book on Genesis, you should. @genesis_band @itspetergabriel @PhilCollinsFeed pic.twitter.com/Zsmo0WMGr1 — World of Genesis (@WorldofGenesis) March 27, 2022

Al concerto era tra il pubblico anche Peter Gabriel, già frontman dei Genesis, prima di Collins.

(Foto Getty Images)