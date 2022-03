Michael Bublé lancia il video di Higher dallo spazio!

Michael Bublé ha lanciato il suo nuovo video "Higher" (intitolato come il suo ultimo album, appena pubblicato) direttamente dallo spazio. Infatti, un aereo personalizzato "MB" , creato dalla società britannica Sent Into Space, ha lanciato la clip sul canale YouTube dell'artista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Bublé (@michaelbuble)

Michael Bublé ha parlato così di questo lancio: "Questo è un sogno che si realizza. Sono sempre stato affascinato dallo spazio. Derek Hough ha diretto il video ed è una delle persone più talentuose in America in questo momento. Sento di aver fatto il miglior album della mia carriera e mi sembrava giusto presentare questo video dal posto più alto possibile".

(Foto Getty Images)