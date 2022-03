Harry Styles pubblica il nuovo album: il video

Harry Styles è di ritorno. E' infatti in arrivo il suo terzo album da solista. Si intitolerà “Harry's House” e sarà pubblicato il 20 maggio.

Styles ne ha dato notizia sui suoi social, pubblicando un video e la foto della copertina.

Il primo album di Harry Styles, del 2017, che portava il suo nome, conteneva la hit "Sign of the Times"; nel 2019 è uscito "Fine Line", con canzoni come "Watermelon Sugar", "Adore You", "Lights Up" e "Golden".

“Harry's House” raccoglie 13 nuove canzoni dell'artista.

(foto Getty Images)