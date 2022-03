Vasco Rossi e Marracash: il bellissimo gesto di generosità

Vasco Rossi e Marracash hanno deciso di unirsi in un gesto di grande altruismo, che unisce musica e solidarietà. I due artisti infatti collaborano insieme per la prima volta, nella canzone “La pioggia alla domenica”, in uscita venerdì 25 marzo.

Si tratta di una nuova versione del brano di Vasco, “La pioggia alla domenica”, tratto dall’album “Siamo qui” (2021). Marracash non è nuovo alla musica di Vasco: aveva infatti già campionato l’arpeggio di chitarra de “Gli angeli" (che faceva parte del disco di Blasco “Nessun pericolo...per te”) nella sua canzone "Io".

Tra i due musicisti c'è un rapporto di grande stima. Vasco ha scritto: "Mi piace Marracash, è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli 'La pioggia alla domenica'. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente."

E Marracash: "Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del 900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre".

Tutto il ricavato di "La pioggia della domenica" sarà donato a Save the Children, a favore dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina.

(foto Getty Images)