Robbie Williams ha un nuovo, entusiasmante progetto

Sono già passati 25 anni dall'esordio da solista di Robbie Williams. Era infatti il 1997 quando Robbie, che aveva lasciato traumaticamente i Take That, pubblicava un album destinato a conquistare i fan: "Life Thru A Lens".

Il disco conteneva canzoni come "Angels", " Let Me Entertain You", "Old Before I Die".

Ora, per festeggiare l'importante anniversario, Robbie starebbe pensando a un progetto davvero speciale. Secondo il magazine britannico Sun, si tratterebbe di un Greatest Hits, con i grandi successi di Robbie ri-arrangiati per orchestra sinfonica. Una fonte ha rivelato al tabloid che "Robbie sta tornando in grande stile. Il suo Greatest Hits conterrà le sue canzoni più amate con l'accompagnamento di una grande orchestra. La voce di Robbie è ancora sensazionale e, accompagnata da un'orchestra, sarà davvero di grande impatto... Robbie ha progetti grandiosi e vuole realizzarli il prima possibile. In progetto ci sarebbe anche un tour per la fine dell'anno".

Robbie Williams ha già pubblicato un "Greatest Hits" nel 2004 e poi la raccolta "In and Out of Consciousness: Greatest Hits 1990-2010".

(foto Getty Images)