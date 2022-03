U2: la loro vita raccontata in un film

Quello dei biopic musicali è un genere cinematografico e televisivo che ha sempre avuto un discreto successo, ma bisogna ammettere che negli ultimi anni c'è stata una vera e propria esplosione del fenomeno, sicuramente in termini quantitativi, ma pure quelli qualitativi sono significativi.

Quindi la notizia che presto verrà girata una serie tv che racconterà la carriera degli U2 non può sorprendere nessuno. Pare che a scriverla sia stato chiamato Anthony McCarten, l'uomo che ha sceneggiato il pluripremiato (e amatissimo dalle folle di mezzo mondo) "Bohemian Rhapsody", anche se poi va detto che quello è il lavoro che gli ha regalato il grande successo mediatico, ma stiamo pur sempre parlando di chi ha scritto film come "L'ora più buia" o "La teoria del tutto". Insomma, non esattamente l'ultimo arrivato.

Va detto che le bocche sono supercucite e che nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, perché la band non avrebbe ancora dato il suo via libera al coinvolgimento diretto dei suoi membri, così come è successo proprio con i Queen per "Bohemian Rapsody" e per Elton John per "Rocket Man".

Indiscrezioni parlano di un coinvolgimento della Warner Bros e di uno dei nomi più importanti dell'industria cinematografica mondiale, ovvero J.J Abrams, ma nulla è sicuro al momento, anche se conferme dovrebbero arrivare già nelle prossime settimane...

(foto Getty Images)