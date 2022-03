I Duran Duran illuminano la notte con i colori dell'Ucraina

I Duran Duran si sono esibiti a Hollywood per un concerto privato e durante la loro performance hanno voluto che la torre della Capitol Records si illuminasse con i colori della bandiera ucraina: il blu e il giallo.

I Duran suonavano per un pubblico di soli 250 spettatori (amici, parenti e discografici) sulla terrazza del club Aster. Da lì era ben visibile la torre della Capitol Records. che brillava con i colori ucraini. Il bassista John Taylor ha anche rilasciato questa dichiarazione: "Facciamo un appello a tutti i nostri fan in Russia a mantenere il cuore aperto e a sostenere la pace. Tutti speriamo di tornare a un mondo normale, un ordinary world", citando proprio una hit della band, "Ordinary World", che non a caso è stata anche suonata durante lo show.

I Duran Duran hanno anche fatto una donazione di 50.000 sterline a Just Giving, ente che raccoglie fondi per le madri e i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina.

(foto Getty Images)