Tiziano Ferro celebra per la prima volta la festa del papà: il video

Prima festa del papà per Tiziano Ferro. L'artista infatti da poco è diventato genitore dei piccoli Margherita e Andres. Tiziano ne aveva dato notizia con un post gioioso pubblicato sulle sue pagine social.

Adesso è la volta dei festeggiamenti per la giornata del papà. Tiziano è davvero entusiasta, non trattiene tutta la sua felicità, come si vede nel video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

L'artista scrive: "l’unica cosa che voglio veramente fare, durante la mia prima 'festa del papà' da 'papà' è dirvi: 'Grazie'.

L’amore con il quale avete accolto Margherita e Andres è così tangibile e profondo da farci sentire invincibili, protetti.

Vi vogliamo bene".

Nel video Tiziano non mostra i bambini, ma una fase di lavorazione del suo nuovo progetto musicale.

(foto Getty Images)