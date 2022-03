Irene Cara buon compleanno

Irene Cara Escalera è nata a New York il 18 marzo 1959. A darle la celebrità sono state hit come "Fame", "Out Here On My Own" e "Flashdance... What a Feeling".

Irene vanta origini africane, cubane e portoricane e fin da piccola inizia a cantare in trasmissioni televisive di lingua spagnola. Entra anche a far parte delle 5 finaliste di Little Miss America.

Nel 1980 Irene recita nel film "Saranno famosi": il suo personaggio è Coco Hernandez. La Cara canta il tema della pellicola, "Fame", che vincerà l'Oscar per la migliore canzone. Anche un'altra canzone tratta dal film e interpretata da Irene fu nominata agli Oscar: "Out Here On My Own".

Un altro Oscar arriva con la canzone "Flashdance... What a Feeling", tema portante del film Flashdance, creata in collaborazione con Giorgio Moroder.

La carriera di Irene in seguito non conosce altri picchi. Infatti, quando "Saranno famosi" diventa una serie televisiva, la Cara preferisce lasciare il ruolo di Coco Hernandez. Negli anni successivi Irene continua a recitare, alternandosi tra cinema, teatro, televisione e doppiaggio, ma senza grandi exploit.

(Foto Getty Images)