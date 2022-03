Rod Stewart scende in strada a riparare le buche

Incredibile Rod Stewart si è messo a riparare la strada vicino a casa sua perché nessuno si prende la briga di farlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sir Rod Stewart (@sirrodstewart)

Il rocker britannico, 77 anni e non sentirli, ha pubblicato un video dove lo si vede all'opera con tanto di pala in mano per coprire le troppe buche che hanno compromesso il manto stradale. Nella clip spiega senza troppi giri di parole: "Questa è la strada vicino a dove vivo ad Harlow, ed è così da secoli. Qui l'altro giorno a una ambulanza è scoppiata una gomma. La mia Ferrari non può assolutamente passare da qui. Quindi io e i ragazzi abbiamo pensato che saremmo venuti a fare il lavoro da soli. Questo è quello che stiamo facendo, riempiamo i buchi, mentre milioni e milioni di sterline sono stati spesi per la M11".

Per la cronaca la M11 è la vicina autostrada su cui la Contea dell'Essex ha investito milioni di sterline ignorando così l'ordinaria manutenzione delle arterie stradali locali. A questo proposito il leader del consiglio comunale di Harlow, Mark Ingall, dopo aver inviato e-mail di protesta ha avviato un'azione legale contro il consiglio della Contea dell'Essex che ad oggi però non ha alcuna intenzione di intervenire. In attesa di un pronunciamento del Tribunale inglese al mitico Rod Stewart, che lo scorso novembre ha pubblicato il suo ultimo album, "The Tears of Hercules", tocca tappare i buchi.

(foto Getty Images)