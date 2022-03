20 marzo 2012: Pino Daniele pubblica il suo ultimo album

Il 20 marzo 2012 Pino Daniele pubblica quello che diventerà il suo ultimo album di studio, "La grande madre".

Il disco, che è il ventitreesimo dell'artista, raccoglie undici brani inediti con testi e musiche di Pino Daniele ( tranne "Searching for the Water of Life" di Kathleen Hagen, dedicato a Save The Children). L'album contiene anche una cover di "Wonderful Tonight" di Eric Clapton (la traduzione in italiano è di Pino Daniele).

(Foto Getty Images)