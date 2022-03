Lady Gaga in una rarissima foto con il suo fidanzato

Lady Gaga è una celebrità che non ama passare inosservata, ma per quanto riguarda la sua vita privata ama la massima discrezione. Ecco perché fa adesso notizia la rara foto che la ritrae insieme al fidanzato Michael Polansky.

La coppia è stata ritratta insieme per ben due volte: ai BAFTA a Londra (si tratta dell'equivalente del premio Oscar per il cinema britannico) e al Critics’ Choice Awards di Los Angeles.

Ai BAFTA, Lady Gaga ha sfilato da sola sul red carpet, con un meraviglioso abito verde smeraldo Ralph Lauren Collection e gioielli Tiffany. In gara per "House of Gucci", non è stata premiata. Durante la serata alla Royal Albert Hall Gaga è stata raggiunta al tavolo da Polansky, scatenando così l'ironia della Wilson, che si è rivolta proprio a lui apostrofandolo con queste parole: "Allora sei tu il 'Lady Gaga più uno'", riferendosi alle liste ospiti degli invitati. La Wilson ha anche regalato a Gaga e Polansky un reggiseno d'oro, come premio "per il miglior 'più uno'".

E nuovamente serata di coppia al Century Plaza Hotel di Los Angeles per i Critics’ Choice Awards. Gaga indossava un indimenticabile abito oro e neo Gucci. Anche stavolta niente premi però per la sua interpretazione in "House of Gucci". A consolarla avrà pensato Polansky. Lady Gaga, parlando di lui in un lunga intervista concessa all'Hollywood Reporter, ha confessato che "i miei cani e l'uomo che amo sono tutta la mia vita".

Gaga ha conosciuto Michael Polansky, che è un imprenditore di successo grazia a un amico comune (e socio di Michael), Sean Parker. Prima di Polansky, Gaga era stata fidanzata con l'attore Taylor Kinney e con il manager dello spettacolo Christian Carino.

