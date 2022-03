Michael Bublé irresistibile nei nuovi video

Michael Bublé è davvero un uomo assai legato alla famiglia. Che, come ha rivelato nel suo ultimo video "I'll Never Not Love You", sta per arricchirsi di un nuovo componente. La moglie Luisana Lopilato aspetta infatti un bambino.

In attesa del lieto evento, Michael ha festeggiato con trasporto l'8 marzo, rendendo omaggio alle donne della sua vita e pubblicando un video in cui stringe teneramente la cuore la figlia Vida, intonando proprio "I'll Never Not Love You".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Bublé (@michaelbuble)

Non solo family man: Michael ha anche dimostrato di essere un vero attore coi fiocchi. Il video di "I'll Never Not Love You" è infatti ricco di citazioni di pellicole celeberrime, da "Casablanca" a "Titanic", da "L'amore, davvero" a "Se mi lasci ti cancello". Michael e la moglie Luisana (protagonista femminile della clip) si sono calati perfettamente nei vari ruoli. E il dietro le quinte delle riprese è davvero entusiasmante: eccolo.

(foto Getty Images)