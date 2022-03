Elisa canta Zombie per protestare contro la guerra: il video

La voce potente di Elisa, l'accompagnamento di una chitarra e una canzone che lascia il segno: l'artista ha pubblicato sulla propria pagina Instagram la sua vibrante versione di "Zombie".

La canzone dei Cranberries è stata da poco intonata da alcuni manifestanti russi che protestavano contro la guerra: arrestati e caricati su una camionetta, hanno cantato a tutta voce "Zombie" mentre venivano portati via.

Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo e adesso è Elisa a riprendere la canzone, con queste parole: "Preghiamo per l'Ucraina, soprattutto per i bambini e restiamo vicini a tutti coloro che sono contrari a questa guerra. Suoniamo ‘Zombie’ dei Cranberries, a sostegno del popolo russo che è stato arrestato mentre cercava di protestare contro la guerra cantando questa canzone”.

"Zombie", cantata dall'indimenticabile Dolores O'Riordan, raccontava la violenza in Irlanda del Nord all’inizio degli anni Novanta e faceva parte dell'album dei Cranberries “No Need to Argue”.

(Foto Getty Images)