Ed Sheeran accusato di plagio

Guai giudiziari per Ed Sheeran. Davanti all' Alta Corte di Londra, l'artista deve rispondere di plagio per la canzone "Shape of You", pubblicata nel 2017, subito successo mondiale e ancora la più ascoltata in streaming su Spotify. I colleghi Sami Shoukry e Ross O’Donoghue lo accusano di avere copiato "certe frasi e parole" dal ritornello del loro brano "Oh Why", pubblicato nel 2015.

La denuncia è partita nel 2018. La popstar inglese aveva già replicato, dichiarandosi innocente e chiedendo alla Corte Suprema di escludere qualsiasi violazione dei diritti d’autore di Shoukri e O’Donoghue. I due artisti, però, non si sono dati per vinti e hanno intentato una causa, avanzando anche la richiesta di un cospicuo risarcimento e di una parte del ricavato della canzone.

In aula Ed Sheeran si è presentato in abito scuro e cravatta.

Embed from Getty Images

Poi, nella sala presieduta dal giudice Antony Zacaroli, sono state suonate le due canzoni: "Shape of You" e "Oh Why". Secondo l’avvocato dei due accusatori, Andrew Sutcliffe: "la somiglianza è sorprendente e i due ritornelli sono quasi identici. Sheeran è senza dubbio molto talentuoso, è un genio. Ma è anche una gazza ladra", ha accusato il legale. "Prende in prestito idee e le inserisce nelle sue canzoni, a volte lo ammette, a volte no. Dipende da chi sei e se pensano di poterlo fare impunemente". I suoi assistiti, ha aggiunto l’avvocato, "sono compositori di grande talento, che meritano lo stesso rispetto di qualsiasi altro artista e il dovuto riconoscimento". Sia Sheeran, sia i suoi autori Steven McCutcheon e John McDaid hanno naturalmente respinto ogni addebito. I tempi previsti del processo sono di circa tre settimane; poi, il giudizio definitivo.

(Foto Getty Images)