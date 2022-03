Sting si racconta a Gary Barlow

Sting ha rievocato alcuni dei momenti più salienti della sua carriera in una singolare intervista con Gary Barlow.

Da musicista a musicista, è stato emozionante vedere i due artisti confrontarsi su vari argomenti. E due in particolare sono stati raccolti sulla pagina Instagram di Sting.

Il primo è quello in cui Sting ricorda il primo viaggio dei Police negli Stati Uniti. La band aveva dalla sua un vero cavallo di battaglia, "Roxanne". I Police si esibirono nel leggendario club newyorkese CBGB, nel Lower East Side di Manhattan e poi andarono in tour negli States, viaggiando su una station wagon, perché una casa discografica del posto aveva creduto nelle loro potenzialità. La band suonò dalla East alla West Coast e fu ospite in molte stazioni radio. Come ricorda Sting, erano partiti di propria iniziativa, risparmiando i soldi per il biglietto aereo, e tornarono dagli Stati Uniti con una grande hit.

Sting racconta anche un altro momento cruciale della sua vita, quando decise di dedicarsi alla carriera da solista. Il suo desiderio era quello di esplorare una palette artistica più varia e ricca e di dedicarsi alla composizione. Questo desiderio strideva con l'attività in una band, in cui si deve ragionare con una mentalità di gruppo. Così avvenne il passaggio da menbro dei Police ad artista solista.

(foto Getty Images)