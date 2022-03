3 marzo 2001: Elisa vince Sanremo con Luce

Il 3 marzo 2001 Elisa vince il Festival di Sanremo con "Luce (tramonti a nord est)".

La canzone era il quarto (e ultimo) singolo tratto dall'album "Asile's World" e inizialmente era stato scritto in inglese (era intitolato "Come Speak to Me"). Poi Elisa, insieme a Zucchero (a cui si deve anche l'inciso "siamo nella stessa lacrima") lo tradusse in italiano. "Luce" fu così la prima canzone in italiano di Elisa. Il video del brano fu diretto da Luca Guadagnino, poi diventato celebre per film come "Io sono l'amore" e "Chiamami col tuo nome".

Elisa aveva parlato della canzone in un post su Instagram, come ha raccontato il magazine Rolling Stone Italia.

"Avevo 23 anni", ha scritto Elisa "e la canzone che avevo scritto parlava di una storia vissuta sulla mia pelle. Durante quella settimana sanremese, mio padre si trovava in coma per un ictus e non sapevo se al mio ritorno lo avrei rivisto, il nostro rapporto era sempre stato controverso e irrisolto, ma la sua condizione mi toccava profondamente. Io mi svegliavo prestissimo e andavo a correre sulla spiaggia per restare concentrata e calma. Mi ero disegnata i vestiti che indossavo sul palco, tutti sempre e solo bianchi, perché era il colore del lutto nella cultura cinese che in quel momento studiavo molto e rappresentava per me la fine della storia d’amore di cui parlavo nella canzone. Quei giorni sono stati per me una prova di equilibrio, potevo contare sulle mie forze, ma ero abituata a farlo e l’ho fatto...".

(Foto Getty Images)