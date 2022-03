Rihanna vuole dimostrare che la maternità è sexy

Look lingerie total black trasparente alla Paris Fashion Week per la pop star Rihanna, che ha rubato la scena insieme al suo meraviglioso pancione. Incinta del primo figlio, frutto dell'amore col compagno e collega A$ap Rocky, Riri ha scelto di non nascondere le sue forme, bensì di esaltarle con la sua linea Savage X Fenty.

Embed from Getty Images

La popstar con la gravidanza ha deciso di voler dimostrare che si può essere sexy anche incinta: “In questo momento sto davvero spingendo l'idea del sexy. Quando le donne rimangono incinte, la società tende a farle nascondere, dice loro che non sono sexy durante la gravidanza, ma torneranno ad esserlo… Non credo in questa idiozia. Quindi sto indossando cose che forse non avrei avuto il coraggio di indossare prima di rimanere incinta». L’artista ha precisato: «Meno tessuto c'è, meglio è per me».

Rihanna ha deciso di trasformare la sua maternità in un messaggio di body positivity fin da subito, quando il 3 febbraio (black history month, il mese della storia dei neri, celebrato ogni anno negli Stati Uniti e in Canada) ha finalmente pubblicato sui social alcuni scatti che mostravano il suo pancione spuntare da un morbido piumino rosa sbottonato, mentre era teneramente a passeggio a New York con il compagno.

(Foto Getty Images)