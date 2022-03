Mick Jagger produrrà un documentario su James Brown

Mick Jagger produrrà un documentario dedicato a una vera leggenda della musica, James Brown.

La pellicola, in arrivo nel 2023, si intitolerà "James Brown: Say It Loud", sarà diretta da Deborah Riley Draper e vedrà tra i produttori, oltre a Mick Jagger, anche Questlove (A Tribe Called Quest).

Si tratterà di un'opera in quattro parti.

Mick Jagger, davvero emozionato da questo progetto, ha dichiarato in proposito: "E' stato un performer brillante che mi ha ispirato fin dagli inizi ed è stato profondamente coinvolto nel movimento per i diritti civili. Ho sempre ammirato James e ho imparato davvero molto da lui".

Per Questlove e l'altro produttore, Black Thought, "La vita di James Brown è significativa non solo per comprendere il suo immenso impatto musicale, che anche oggi ispira noi e altri artisti, ma anche per la profonda e durevole influenza che ha avuto sulla cultura americana... La vita di Brown è una storia cruciale e tempestiva di lotta, redenzione e coscienza di sé e siamo onorati di avre la possibilità di condividerla".

(foto Getty Images)