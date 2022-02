Mario Biondi cancella il concerto in Russia

Avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 8 marzo a Mosca, ma, alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina, Mario Biondi ha deciso di cancellare il concerto, per solidarietà con il popolo del paese invaso dall'esercito russo.

Il soulman catanese ha reso nota la sua decisione sui suoi canali ufficiali, con un post su Instagram: "Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino che tante volte ho incontrato ai miei concerti, proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l’orrore della guerra. La musica è intrinsecamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Biondi (@mariobiondiofficial)

Amatissimo anche fuori dai confini nazionali, il prossimo 5 marzo Mario Biondi darà il via al suo nuovo tour internazionale (che, ora, evidentemente, non prevede più la tappa in Russia al Ritz Carlton di Mosca). Organizzato da International Music e Beyond, farà tappa nel Regno Unito, in Svizzera, Austria e Spagna per poi tornare dal 6 maggio in Italia per il tour teatrale 2022 prodotto e organizzato da Friends&Partners. Il prossimo 18 marzo uscirà "Romantic", il suo nuovo progetto musicale.

Non solo Biondi, ma anche Elton John, Madonna, Stevie Nicks, tanti gli artisti internazionali che protestano sui social contro la decisione di Vladimir Putin di attaccare Kiev e che cercano di sensibilizzare i propri fan sulla crisi russo-ucraina.

Elton John scrive: "siamo affranti, sconvolti nel vedere svolgersi questo conflitto. Siamo vicini al popolo ucraino, che non merita di vivere questo incubo. Durante questo momento devastante sosteniamo l'importanza di porre fine alla violenza e alla sofferenza in Ucraina, in modo che gli aiuti umanitari possano raggiungere coloro che ne hanno bisogno".

Madonna sceglie parole più dure: "L'assurda e avida invasione dell'Ucraina da parte della Russia deve essere fermata. Putin ha violato ogni diritto umanitario. Non ha motivo di chiedere la cancellazione dell'Ucraina. Siamo con te, Presidente Zelensky. Preghiamo per te e per il tuo paese. Che Dio benedica tutti voi". La Regina del Pop ha condiviso, insieme al post, un remix della sua "Sorry", con un video, in cui, le immagini del videoclip si alternano a quelle dei bombardamenti in Ucraina, a foto di Hitler e a foto di Putin.

Il nostro Gianni Morandi, invece, è sceso in piazza a Bologna e, con la sua chitarra in mano, ha cantato "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones".