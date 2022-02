Ucraina: ecco la reazione di artisti e musicisti di tutto il mondo

L'aggressione all'Ucraina ha scioccato il mondo intero. E anche attori e musicisti sono rimasti attoniti e sgomenti di fronte alle notizie in arrivo da Kiev. Molti hanno preso la parola, per condannare il conflitto.

Annie Lennox ha usato parole durissime: "il trauma collettivo di sofferenza, dolore, strazio, angoscia, perdita, per uomini, donne e bambini innocenti... quale prezzo la gente comune paga per la follia da incubo e la brutalità dell'invasione e della guerra?"

Giorgia ha pubblicato un'immagine che esprime tutto il suo dolore.

Sean Penn è corso a Kiev per girare un documentario e raccontare cosa sta accadendo laggiù. Angelina Jolie si è mobilitata per i rifugiati.

Vasco Rossi ha citato Neruda.

Laura Pausini ha scritto in italiano, inglese e spagnolo.

Anche Barbra Streisand ha preso posizione, scrivendo su Twitter "I miei nonni paterni emigrarono dall'Ucraina e il mio cuore è spezzato per il coraggioso popolo che combatte l'invasione russa. La propaganda di Putin sulla motivazione della 'denazificazione' è una delle più grandi bugie di questo secolo".

My paternal grandparents emigrated from Ukraine and my heart breaks for the courageous people there fighting this Russian invasion. Putin's propaganda about "denazification" as a rationale is one of the great lies of this Century. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) February 24, 2022

Brian May dei Queen ha ricordato gli show in Ucraina e prega per la pace.

Peter Gabriel ha twittato tutto il suo shock per la barbara decisione di invadere il paese .

Very shocked to see so many Ukrainians being killed, a totally unnecessary war being deliberately started in Europe. This invasion is one man’s barbaric decision.

This action is a war crime, and whatever else happens, he should never be allowed to leave Russian soil again.

- pg — Peter Gabriel (@itspetergabriel) February 24, 2022

Un tweet anche per Cher, per esprimere tuttla sua disapprovazione.

Why Ukraine's Important 2.Putin's despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

E inviti alla pace sono arrivati anche da Irina Shayk, Stephen King, Kate Beckinsale e Michael Douglas.

