Lucio Dalla: un murale in suo onore a Sorrento

Lucio Dalla è scomparso ormai da dieci anni, il 1 marzo 2012, ma il suo ricordo è sempre vivo.

Per celebrare il grande musicista, il noto street artist Jorit ha deciso di realizzare a Sorrento un murale con le sue fattezze. L'opera si trova su una parete della stazione della Circumvesuviana di Sorrento.

Jorit ha scelto Sorrento perché proprio qui Lucio Dalla compose la meravigliosa canzone "Caruso", dedicata all'omonimo, leggendario tenore. Jorit ha anche scritto sul muro della stazione anche alcune parole tratte da un'altra canzone di Dalla, "Se io fossi un angelo": "Andrei in Afghanistan, e più giù in Sud Africa a parlare con l'America. E se non mi abbattono anche coi russi parlerei. Angelo. Se io fossi un Angelo con lo sguardo biblico li fisserei. Vi do' due ore, due ore al massimo, poi sulla testa vi piscerei. Sui vostri traffici. Sui vostri dollari. Sulle vostre belle fabbriche di missili. Se io fossi un Angelo non starei mai nelle processioni, nelle scatole dei presepi".

(Foto Getty Images)