Sting e la moglie ci regalano un anticipo di primavera

Oltre a grande musica e splendide emozioni, Sting ci regala spesso scorci meravigliosi del nostro paese, direttamente dalla bellissima tenuta che possiede in Toscana, il Palagio.

Foto che fanno sognare e donano momenti di pace a chiunque le guardi. Ed eccone una da poco pubblicata. A farlo è stata la moglie di Sting, Trudie, che ama molto raccontare la vita a contatto della natura che conduce col marito in Toscana, tra vigneti e campagne incantevoli.

Nello scatto, Sting e la moglie sono seduti a tavola, serenamente. Intorno, si percepiscono il calore della primavera, i profumi dei fiori. Un'immagine che è un vero anticipo di primavera, e rinfranca il cuore.

"Eccoci al tavolo da pranzo del Palagio", scrive Trudie "New York in questei giorni non è eterea come questa foto... ma il ricordo di quei giorni inondati di sole, screziati dal Roxanne White e dal New Day Rosé sono sempre nelle nostre papille gustative e nell'olfatto. Salute a giorni più caldi".

L'allusione di Trudie è ad alcuni celebri vini creati proprio nella tenuta Il Palagio. Sting infatti è anche un rinomato produttore vinicolo e alcune sue bottiglie hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali.

(foto Getty Images)