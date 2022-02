Michael Bublé conferma con una bellissima foto la notizia del nuovo bebè

Nessun dubbio, è tutto vero: la famiglia Bublé conferma quanto circolato in ogni dove nelle ultime ore. È in arrivo un quarto bebè! Su Instagram Michael Bublé e Luisana Lopilato pubblicano lo stesso post: foto sulla neve di coppia e con gli altri figli Noah di 8 anni, Elias di 6 e Vida di tre anni che baciano teneramente il pancino della futura mamma. “Ops, we did it again…” l'abbiamo fatto di nuovo la didascalia lasciata dal cantante e dalla modella argentina.

C'è tanta gioia e serenità nei loro sguardi. Sempre più complici a conferma che il loro amore è più solido che mai. Altro che crisi, come ipotizzava qualche media. E l'annuncio della gravidanza è stato dato in un modo davvero originale. Nel videoclip del singolo “I’ll Never Not Love You” uscito lo scorso 22 febbraio si vede all’interno di un supermercato l’attrice Luisana Lopilato con il pancione. Il brano è contenuto nel nuovo album di Bublé, l'undicesimo in studio che uscirà il 25 marzo prossimo e sarà intitolato "Higher".

