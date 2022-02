Yuman ospite di Radio Monte Carlo

Yuman oggi alle 14.20 è ospite di Happy Together per presentare a Isabella e Alberto il suo ep "Qui".

Yuman ha incantato il pubblico durante la sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo. La canzone presentata in gara, "Ora e qui" ha vinto il Premio Jannacci per “un’interpretazione, definita dalla giuria, solida, e che saputo esaltare la ricercatezza armonica e l’eleganza del brano in gara al Festival”.

L'ep "Qui" oltre ai brani sanremesi contiene quattro brani inediti, sia in italiano che in inglese, e dimostra la grande capacità di Yuman nel rapportarsi al nu soul, dagli echi di gospel moderno di "Wild Eyes" al funky soul contemporaneo di "Stay Out". Yuman trasporta inoltre la nostra lingua nel mondo della black music, con la sua voce unica, intensa ed emozionante.

“'Qui' rappresenta per me un passo importante", ha spiegato Yuman "rappresenta la mia passione e la mia vita. Realizzando questo progetto discografico ho iniziato a intravedere un disegno più grande, il confluire di pensieri, energie e vite. All’interno dell’ep c’è tutto questo, c’è un grosso lavoro di squadra e la consapevolezza che la vita è tutto, una costellazione di grandi emozioni e sottili sensazioni, frustrazioni puntuali ma anche lampi di gioia. La vita è tutto questo, tutto quello che adesso è 'Qui'".

E anche: “Volevamo trasformare in musica tutte le emozioni provate negli ultimi anni. 'Qui' nasce dalla voglia di fare un tipo di musica che faccia star bene, che susciti qualcosa, nel profondo. Abbiamo raggiunto un concept sonoro che ci piacesse e appagasse i nostri gusti. Le reference principali sono state i Silk Sonic e in generale tutto il mondo funk-soul che da sempre ci ispira.Anima e cuore sono gli ingredienti principali, gli strumenti acustici la spina dorsale.”

La tracklist:

1_Mai

2_Wild Eyes

3_Ora e qui

4_Stay Out

5_Now Confessed

6_Mille notti

(Foto Claudia Pajewski)