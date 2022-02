Elton John: terrore nei cieli

Tanta paura per sir Elton John, rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo jet privato. Un guasto idraulico verificatosi durante la rotta per New York ha costretto i piloti ad un atterraggio di emergenza.

L'episodio si è verificato lunedì quando il cantante 74enne stava viaggiando dall'aeroporto Farnborough nell'Hampshire per recarsi al concerto al Madison Square Garden. Il vento a 80 miglia all'ora della tempesta Franklin ha creato non pochi problemi, il jet del valore di 66 milioni di dollari ha dovuto fare diversi giri prima di riuscire ad atterrare.

Ci sono voluti ben tre tentativi come racconta al The Sun un testimone oculare: "il tempo terribile e le raffiche epiche hanno reso quasi impossibile l'atterraggio. Due tentativi sono falliti. L'aereo è stato colpito dal vento e non ce l'ha fatta. Il muso del velivolo era troppo verticale. Il jet stava scendendo ed era a metà pista quando ha rinunciato all'atterraggio e ha ripreso quota".

Un volo da brividi per il celebre artista pop che non si è scoraggiato e una volta toccato terra si rimesso in volo per raggiungere i suoi fan che lo attendevano in trepidazione nella grande arena di Manhattan.

(Foto Getty Images)