Michael Bublé diventerà di nuovo papà

Allargano la famiglia Michael Bublé e la splendida moglie Luisana Lopilato. La coppia, conosciutasi nel 2009, ha annunciato l'arrivo del quarto figlio dopo la nascita di Noah, Elias e Vida.

Una bellissima notizia (come riporta il sito Tmz) divulgata dallo stesso artista attraverso le immagini del suo ultimo video musicale: "I'll Never Not Love You" dove si vede Luisana con un bel pancione.

Una unione idilliaca quella tra il cantante e la modella argentina che, curiosa coincidenza, è nata proprio sul set di un video, come scrive sui social Michael accanto ad un poster vintage:" Haven't Met You Yet" è stato il meraviglioso inizio di una vera storia d'amore. Dieci anni dopo, la storia continua nello straordinario sequel "I'll Never Not Love You" 2.22.22. Non è mancata la risposta di Luisana che ha replicato con parole di gratitudine: "Non potete immaginare quanto io sia felice di lavorare con Mike e aver trascorso tre giorni con lui sul set. Lo ammiro così tanto, è il numero 1 in tutto ciò che fa. E ancora: grazie mi amor per aver sempre creduto in me e per essere il mio migliore amico. Grazie per avermi fatto sentire una grande donna, attrice, mamma. Mi incoraggi ad essere sempre la persona migliore".

(Foto Getty Images)