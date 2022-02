Sinead O'Connor annuncia: mai più su un palco

Sinead O'Connor ha annunciato che non desidera più esibirsi in concerto. L'annuncio shock giunge poco tempo dopo un'altra tragica notizia, quella del suicidio dell'amato figlio Shane.

Il ragazzo, poco più che diciassettenne, è da poco scomparso (ai primi di gennaio) e Sinead è profondamente schiantata dal dolore.

Adesso, l'artista ha dichiarato su Twitter che "Le voci relative a un mio ritorno sul palco quest'anno o l'anno prossimo sono infondate. Non ci sarà più niente da cantare".

Anche in altre occasioni l'artista ha annunciato il ritiro dalle scene, per poi cambiare idea. Intanto, sta riscuotendo successo il film-documentario sulla sua vita "Nothing Compares", girato dalla regista Kathryn Ferguson e presentato al prestigioso Sundance Film Festival. Si tratta di un'opera che mette in luce il talento rivoluzionario e unico della tormentata artista.

