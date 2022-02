John Legend vi invita a dormire con lui. E lo fa in grande stile. Con un'elegante vestaglia, alle spalle di un camino acceso. Un invito difficile a rifiutarsi, visto che proviene da un campione delle canzoni romantiche, oltre che da un artista già definito "Uomo più sexy del mondo".

Non si tratta di uno scherzo: il video in cui Legend invita a questo pisolino con lui è stato mandato in onda durante il Super Bowl. Ma John è felicemente sposato con Chrissy Teigen, e dunque che accade?

Semplicemente, Legend promuove il suo "sleepcast", ovvero il podcast per rilassarsi e riposare. Si tratta di storie narrate dalla sua voce suadente, seguite da una playlist accuratamente selezionata. Lo sleepcast fa parte della app Headspace, che vorrebbe diffondere uno stato di serenità quotidiana tramite la partica meditativa della mindfulness. John Legend aveva già collaborato con l'azienda per una serie pubblicata su YouTube, “Music On My Mind”, che univa musica e neuroscienze per migliorare la vita degli ascoltatori.