Ed Sheeran e Taylor Swift: ecco il video di The Joker And The Queen

Ed Sheeran e Taylor Swift sono tornati a collaborare insieme (dopo "Everything Has Changed", "End Game" e "Run’ Taylor’s Version") per un’inedita versione di "The Joker And The Queen".

Ed e Taylor sono amici da più di 10 anni e Sheeran ha subito pensato alla Swift quando ha composto "The Joker And The Queen" (i cui arrangiamenti agli archi si devono a Matthew Sheeran, fratello di Ed).

Il video è diretto da Emil Nava e mette in scena nuovamente il cast dell'amato video di "Everything Has Changed", la canzone del 2012 a cui collaborarono Ed e Taylor. Adesso i due protagonisti della clip, Ava e Jack, sono 18enni e cercano nuove avventure.