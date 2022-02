Radio Monte Carlo e Mario Biondi: ecco la nostra sorpresa di San Valentino!

Radio Monte Carlo e Mario Biondi hanno preparato una grande, romantica sorpresa per tutti voi, per celebrare il giorno di San Valentino.

Oggi sintonizzatevi sulla nostra emittente e scoprite il bellissimo regalo che abbiamo preparato per tutti voi ascoltatori, insieme al grande Mario Biondi.

In anteprima esclusiva per Radio Monte Carlo potete infatti ascoltare il nuovo, atteso singolo dell'artista, "You’ll Never Find Another Love Like Mine", tratto dal nuovo album in uscita il 18 marzo, "Romantic", che comprende sia inediti che cover del repertorio internazionale.

Mario Biondi ha parlato così di "You’ll Never Find Another Love Like Mine": "Lunedì, nel giorno più romantico dell’anno, San Valentino, vi regalerò una speciale anticipazione, il brano "You’ll Never Find Another Love Like Mine'. Questo brano rappresenta in maniera forte il percorso musicale ed il sound che mi ha portato al successo negli anni 2000. Un tributo al suono che più mi appassiona".

"You’ll Never Find Another Love Like Mine" è la rivisitazione del più grande successo, pubblicato nel 1976, di Lou Rawls, artista eclettico in grado di spaziare dal gospel, al soul, jazz, RnB e definito da Frank Sinatra 'il canto più elegante ed uno dei timbri più vellutati del mondo della musica'".

Il brano è stato registrato in maniera analogica, grazie al supporto della storica band di Mario Biondi e l’apporto di un organico corale. La scelta della registrazione fatta dal vivo in studio caratterizza l’intero album e gli conferisce un suono molto caldo e autentico.

Vi aspettiamo in onda: e l'emozione sarà indimenticabile!

Il 5 marzo inoltre è al via il tour 2022 che porterà Mario Biondi nei più importanti teatri italiani ed internazionali

I biglietti sono in prevendita su www.ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour.

Questo il calendario:

6 maggio, Catania, Teatro Metropolitan

9 maggio, Catanzaro, Teatro Politeama

12 maggio, Bari, Teatro Team

15 maggio, Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

16 maggio, Firenze, Teatro Verdi

17 maggio, Bologna, Teatro Europauditorium

19 maggio, Brescia, Teatro Dis_play

21 maggio, Padova, Gran Teatro Geox

24 maggio, Bergamo, Teatro Creberg

26 maggio, Mantova, Teatro Sociale

31 maggio, Milano, Teatro degli Arcimboldi

Date internazionali

5 marzo, Ekaterinburg, Teatro Veneziano

7 marzo, Mosca, The Ritz Carlton

30 marzo, Edimburgo, The Queen’s Hall

31 marzo, Glasgow, St. Luke’s

2 aprile, Gateshead, The Sage

3 aprile, Manchester, Band on the Wall

4 aprile, Londra, Union Chapel

5 aprile, Londra, Union Chapel

7 aprile, Zurigo, Kaufleuten

13 aprile, Vienna, Wuk

26 aprile, Valencia, Teatro Olympia