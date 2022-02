Adele trionfa ai Brit Award. Con splendidi abiti made in Italy: le foto

Adele fa il pieno ai Brit Award 2022. Vince i tre premi più importanti: miglior artista dell'anno, miglior album con "30" e migliore canzone con "Easy on Me". Elegantissima sul red carpet con un abito nero lungo molto sexy, disegnato da Armani, e un brillante al dito che potrebbe essere il suggello ufficiale della sua chiacchierata relazione con Rich Paul, è stata la regina della serata. Per la sua esibizione, Adele indossa un abito Valentino custom made verde.

Tra gli altri vincitori Ed Sheeran, incoronato come cantautore dell'anno, Olivia Rodriguez che si è portata a casa il premio per la migliore canzone internazionale con "Good 4U". Poi Billie Eilish e Dua Lipa nelle categorie International Artist e Best pop/R&B ActYear. A condurre la 42° edizione dei Brit Awards Mo Gilligan in diretta dal palco dell' Arena di Londra, il tempio della musica inglese.

Tra gli ospiti che hanno consegnato i premi anche i Maneskin che per la prima volta non hanno vinto nulla, poi David Guetta, Tom Daley e Courtney Cox. Non solo le canzoni sono state le grandi protagoniste, ma anche la moda italiana, scelta non solo da Adele ma anche dalla giovane rapper Little Slimz, in Gucci con una giacca di velluto acquamarina con un bel piumaggio sulle spalle e pantaloni rigorosamente in raso. Da togliere il fiato per lo stile.