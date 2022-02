9 febbraio 1981: scompare Bill Haley

Bill Haley era nato a Highland Park il 6 luglio 1925 ed è morto ad Harlingen, il 9 febbraio 1981, Con la sua band Bill Haley & His Comets aveva interpretato la celebre canzone "Rock Around the Clock". Tra i suoi altri successi ci sono brani come "Rock The Joint", "Crazy Man Crazy", "Dim Dim The Lights", "Shake Rattle And Roll".

Bill Haley ha anche recitato in film come "Round Up Of Rhythm", "The Blackboard Jungle", "Don't Knock The Rock", "Rock Around The Clock", "The London Rock And Roll Show", "Let The Good Times Roll", "Blue Suede Shoes".

“Rock Around The Clock” fu scritta da Max C. Freedman e James E. Myers e uscì il 20 maggio 1954.

Il brano fu inserito nella colonna sonora del film “Blackboard Jungle” e raggiunse un successo planetario diventando il simbolo della trasgressione e della ribellione. Il rock’n roll allora era una novità, per nulla di moda e le canzoni contribuirono ad una vera e propria rivoluzione culturale che negli anni Cinquanta cambiò per sempre il volto degli Stati Uniti prima e del mondo poi. Il brano di Freedman e Myers non fu né il primo né il più importante del genere, ma la sua diffusione capillare riuscì a far emergere il seme del rock’n roll in tutto il mondo.

“Rock Around The Clock” fu scritta in realtà nel 1952, ben 2 anni prima di raggiungere il successo, ma la radio non era ancora un mezzo ideale per diffonderla e così fu il grande schermo il suo trampolino di lancio.

La rivista Rolling Stone l’ha inserita al 159esimo posto tra le 500 canzoni più influenti della storia e il suo assolo di chitarra elettrica, eseguito da Danny Cedrone, è uno dei più famosi dell’intera storia del rock.

Il brano fu anche sigla della celebre trasmissione RAI "Alto gradimento", di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni e della prima serie di Happy Days.

Nel 1956 il Quartetto Cetra ne incise la versione italiana, intitolata L'orologio matto.