Michael Jackson: in lavorazione il film sulla sua vita

Tra i generi cinematografici più in voga negli ultimi anni va sicuramente annoverato il biopic. Il pubblico gradisce molto lo scavo storico e (a volte) psicologico dietro le vicende di alcuni suoi beniamini, soprattutto se si tratta di cantanti.

Il successo mondiale di “Bohemian Rhapsody” e quello un po’ più contenuto (ma solo perché quello su Freddie Mercury è stato davvero clamoroso) di “Rocket Man” sono solo gli ultimi esempi di un filone che ora andrà ad arricchirsi con “Michael”, lungometraggio che racconterà la vita del re del pop, Michael Jackson.

Il nome del regista chiamato a dirigerlo ancora non si conosce, ma si sa che a produrlo sarà Graham King (che ha lavorato – guarda un po’ – anche a “Bohemian Rhapsody”), mentre John McClain (tra i suoi lavori anche “The Aviator” e “Il gladiatore”) è stato chiamato a scrivere la sceneggiatura.

Se il film affronterà anche i lati più oscuri della vicenda umana del cantante (ovvero le accuse di pedofilia) ancora non è dato sapere, quello che è certo è che la famiglia Jackson ha dato il suo benestare: “siamo onorati che la nostra storia prenda vita sul grande schermo”, ha detto Katherine Jackson, la madre del cantante.

