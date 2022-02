Vasco Rossi festeggia i 70 anni con un video!

Vasco Rossi festeggia il 7 febbraio i suoi 70 anni e per celebrare il momento ha pubblicato sui suoi social un video che racconta la sua vita. “Siamo qui... a quota 70!!! Al... 70esimo piano ‘spericolato’!”, scrive Vasco. In sottofondo, non può che esserci "Vita spericolata".

Vasco, in ascensore, ripercorre la sua vita: al piano 14 incontra il Vasco adolescente del 1966;al piano 23 è dj di Punto Radio; al 30 si esibisce per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo con “Vado al massimo”; al 41 è l'artista dell'album “Gli spari sopra”; al 52 quello del disco “Buoni o cattivi”; al 64 è il rocker del Modena Park; al 70 è il momento della festa.

Vasco ha anche parlato della sua carriera in un post pubblicato durante i giorni del Festival di Sanremo: "Devo tutto alla musica che non fa distinzioni di sorta, non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi. Intrigante è il viaggio che la musica ti permette tra fortissime emozioni, splendide illusioni e tremende delusioni. Sono 70 volte che la terra mi fa girare intorno al sole e ..la testa non mi gira ancora”.

