Rihanna in dolce attesa

Rihanna è incinta. La popstar è in dolce attesa del primo figlio dal compagno, il rapper A$AP Rocky.

I due artisti sono stati fotografati in giro per Harlem, mano nella mano, col pancione di lei ormai evidente. La cantante 33enne si è lasciata immortalare sorridente.

Rihanna e A$AP Rocky sono amici da molti anni, ma la loro relazione si è trasformata in amore solo nel 2020. A maggio 2021, Rakim Athelaston Mayers (vero nome del rapper) ha confermato la relazione in un'intervista. Insieme hanno debuttato come coppia sul red carpet del Met Gala, lo scorso settembre. A GQ, A$AP Rocky aveva spiegato di sentirsi ‘molto meglio’ da fidanzato. Disse anche di sentirsi perfetto nei panni di padre. "Penso che sarei eccezionale".

(foto Getty Images)